Ons Jabeur prend sa revanche sur Belinda Bencic et remporte son premier tournoi de l'année

Dans le remake de la finale 2022 du tournoi WTA 500 de Charleston, disputé sur terre battue et doté de 780.637 dollars, Ons Jabeur a pris sa revanche sur Belinda Bencic pour remporter son premier tournoi de l'année dimanche aux États-Unis.

Jabeur, 5e mondiale et tête de série N.2, s'est imposée en deux sets 7-6 (8/6), 6-4 en 1 heure et 59 minutes contre Bencic, 11e mondiale et tête de série N.4. La Tunisienne en profite pour remporter son premier tournoi en 2023, le quatrième de sa carrière.

Tenante du titre, Bencic a elle manqué une opportunité de remporter le 8e titre de sa carrière. La Suissesse a disputé sa 17e finale à Charleston.