Premier titre sur gazon pour David Goffin : "Il fallait rester calme, bien concentré"

"Ce ne fut pas un match facile", a-t-il confié après sa victoire. "Il y avait un vent qui tourbillonnait et le niveau de jeu n'était pas aussi bon que lors du restant de la semaine. Il fallait rester calme, bien concentré sur ce qu'il y avait à faire. Le premier set a été la clé. Je m'étais octroyé un break d'avance, avant de concéder ma mise en jeu à 4-3. Heureusement, j'ai pu rebreaker derrière pour empocher ce set. Et je pense que chez lui, cela a entraîné une certaine frustration, car il n'était pas évident de bien toucher la balle dans des conditions pareilles. Cela a été plus facile à gérer pour moi et cela s'est vu à la fin, lors des deux, trois derniers jeux. Il n'était plus dans le coup et j'ai pu me détacher pour clore la rencontre par un bon jeu de service."

Il s'agit du premier titre sur gazon de la carrière David Goffin, qui avait déjà disputé des finales à Rosmalen, en 2015, et à Halle, en 2019. Le Liégeois est le second joueur belge à s'imposer à Ilkley, après Zizou Bergs en 2022.