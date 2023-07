Repêchées en double dames, Bonaventure et Zanevska éliminées d'entrée

Repêchées après le forfait de la paire tête de série N.1 composée des Tchèques Barbora Krejcikova, blessée, et Katerina Siniakova, Bonaventure (WTA 319 en double) et Zanevska (WTA 459) se sont inclinées en deux sets 6-4, 6-4 en 1 heure et 15 minutes contre le duo formé par la Taïwanaise Fang-Hsien Wu (WTA 60) et la Chinoise Lin Zhu (WTA 115).

Au deuxième tour, Wu et Zhu seront opposées à la paire formée par l'Ukrainienne Kateryna Baindl (non classée en double) et l'Australienne Daria Saville (WTA 235).