Roland-Garros: Swiatek en demi-finales, à une marche du duel attendu contre Sabalenka

En fin d'après midi, Alexander Zverev a acté son retour au plus haut niveau: un an après avoir quitté le court Philippe-Chatrier sur des béquilles, s'étant très violemment tordu la cheville droite en demi-finales contre Rafael Nadal, l'Allemand s'est de nouveau hissé dans le dernier carré.

"Je suis assez fraîche physiquement, je n'ai pas passé trop de temps sur le court pendant mes matchs précédents, je suis prête à rejouer dès demain (jeudi)", a-t-elle d'ailleurs annoncé dès la fin du match.

Le constat est sans appel pour Gauff: l'Américaine de 19 ans s'est inclinée lors de ses sept confrontations contre la native de Varsovie, sans glaner la moindre manche...

Avant ce choc, une surprise s'est produite sur le court Philippe-Chatrier quand Jabeur, finaliste de Wimbledon et de l'US Open l'an dernier, a été renversée par Haddad Maia, que personne n'attendait à ce stade-là.

La native de Sao Paulo est devenue la première Brésilienne à s'offrir un ticket pour le dernier carré du Grand Chelem parisien depuis le début de l'ère Open (1968). Le tout en n'ayant jamais passé jusque-là le deuxième tour d'un Majeur.

À 27 ans, la gauchère (1,85 m) signe le plus grand fait d'arme de sa carrière, freinée par quatre opérations et une suspension de dix mois pour contrôle positif aux anabolisants en juillet 2019. Ses avocats avaient à l'époque réussi à prouver qu'il s'agissait d'une erreur de la pharmacie qui lui fournissait des compléments alimentaires.

- "Heureux d'être de retour" -

"Quatre opérations, ce n'est pas facile d'en revenir, a-t-elle admis après sa victoire. J'ai eu des moments difficiles dans ma carrière. J'ai aussi deux os du dos qui se sont brisés. Ce n'est pas facile de progresser dans ces conditions. J'ai dû me battre beaucoup pour en arriver là, pour construire mon jeu."

Dans le tableau masculin Zverev a donc battu l'inattendu Argentin Tomas Etcheverry (49e) 6-4, 3-6, 6-3, 6-4.

"Je suis en demi-finales de Roland-Garros et j'en suis très heureux ! Comme je l'ai déjà dit, l'année passée a été la plus difficile de ma vie. C'est pour ça que je suis si heureux d'être de retour. Je reviens vendredi (pour sa demi-finale) et je ne peux pas être plus heureux", a commenté l'Allemand de 26 ans.

Il s'est ainsi qualifié pour sa troisième demi-finale d'affilée à Roland-Garros et affrontera pour une place en finale, qui serait sa première en Majeur depuis l'US Open 2020, le prodige danois Holger Rune (6e) ou le finaliste de l'an dernier, le Norvégien Casper Ruud (4e).

Il y a un an, Zverev avait quitté le court Philippe-Chatrier appuyé sur des béquilles, victime d'une déchirure des ligaments de la cheville droite alors qu'il menait la vie dure à Rafael Nadal, deux jours avant le 14e sacre de l'Espagnol.

Cette blessure l'avait tenu hors circuit le reste de la saison 2022 et il n'avait pas encore aligné quatre victoires d'affilée dans un tournoi depuis son retour début 2023.

A Roland-Garros, il en est à cinq, série à suivre.