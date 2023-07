Sander Gillé éliminé au premier tour du double mixte

Gillé (ATP 23 en double), associé à la Japonaise Miyu Kato (WTA 31), s'est incliné en deux sets 6-3, 7-5 contre la paire tête de série N.7 composée du Croate Mate Pavic (ATP 17) et de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 15) La rencontre a duré 1 heure et 12 minutes.

Au deuxième tour, Pavic et Kichenok affronteront les invités britanniques Julian Cash (ATP 57) et Alicia Barnett (WTA 71) ou la paire composée du Croate Nikola Mektic (ATP 17) et l'Américaine Bernarda Pera (WTA 102).