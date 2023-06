Sander Gillé et Joran Vliegen passent le premier tour au super tie-break

Sander Gillé (ATP 24 en double) et Joran Vliegen (ATP 25) se sont imposés au premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Majorque, doté de 915.630 euros et joué sur gazon. Le duo, 2e tête de série en Espagne, a disposé lundi de la paire invitée formée par le Néerlandais Bart Stevens (ATP 115) et le Grec Petros Tsitsipas (ATP 108), 6-7 (5/7), 7-5, 10/7. La partie a duré 1 heure et 42 minutes.

La seule balle de break de la première manche a été en faveur de Gillé et Vliegen, qui ont manqué de la convertir avant de s'incliner au tie-break malgré deux balles de set sauvées. Le deuxième set a débuté de la même manière, mais la paire belgo-belge a réussi à faire la différence sur le dernier jeu de service adverse, pour forcer le super tie-break.

Dans celui-ci, après un mini-break partout, Sander Gillé et Joran Vliegen ont creusé l'écart en fin de jeu décisif, et se sont imposés 10/7. Au prochain tour, les quarts de finale, les récents finalistes de Roland-Garros rencontreront les vainqueurs de la confrontation entre les Australiens Jason Kubler (ATP 31) et Luke Saville (ATP 107), et les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 42).