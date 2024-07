Sander Gillé et Joran Vliegen passent le premier tour du double à Londres

Sander Gillé et Joran Vliegen ont dominé vendredi l'Argentin Facundo Diaz Acosta et le Français Alexandre Muller au premier tour du tournoi en double de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de la saison sur le gazon du All England Club. Le duo limbourgeois, 14e tête de série, est qualifié pour le deuxième tour.

Face à Diaz Acosta (67e mondial en simple, non classé en double) et Muller (366e mondial en double), Gillé et Vliegen ont conclu le premier set en 22 minutes (6-2) et ont également remporté la deuxième manche 6-3 en 29 minutes.

Au deuxième tour, la paire belge rencontrera le duo composé du Britannique Lloyd Glasspool (ATP 45) et du Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 26), qui a battu dans le même temps l'Argentin Guido Andreozzi et le Mexicain Miguel Angel Reyes-Varela en deux sets 6-0, 6-3 et 56 minutes