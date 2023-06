Swiatek : "Je savais que ce serait compliqué, impressionnée par la variété de ses coups"

"D'abord félicitations à Karolina (Muchova)" a déclaré sur le court Iga Swiatek lauréate du simple dames à Roland-Garros après avoir reçu la Coupe Suzanne Lenglen des mains de Chris Evert, l'Américaine aux sept titres à Roland-Garros. "Même les membres de mon équipe savaient depuis notre première rencontre (et sa défaite à Prague en 2019) que ce serait compliqué (contre Muchova, NdlR). J'ai été impressionnée par la variété de tes coups. J'espère que nous jouerons encore beaucoup de finale entre nous. Je ne serais pas là sans mon équipe. On a gagné ce tournoi mais ce n'est pas facile. On est présents sur le circuit chaque semaine sans pause. Je suis vraiment contente d'avoir cette joie maintenant. Je le dis chaque année. C'est l'endroit que je préfère sur le circuit (Roland-Garros). C'est toujours une joie de revenir ici et de se donner à fond".