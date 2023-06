Un abandon "très dur à accepter" pour le junior Alexander Blockx, blessé à la cuisse

"C'est très dur à accepter", a-t-il confié à Belga. "Je me faisais une joie de jouer ici et le niveau que j'avais affiché depuis le début du tournoi était vraiment bon. Je touchais bien la balle", a expliqué Blockx avant d'approfondir à propos de sa blessure. "J'avais ressenti une pointe à la cuisse à la fin de mon premier tour contre l'Américain Kang, mais tout était raide en fait au niveau des jambes, car le match avait été très accroché. Je ne m'étais donc pas trop inquiété. Malheureusement, après ma victoire expéditive au deuxième tour, la douleur n'avait pas disparu. Et ce matin, quand je me suis levé, c'était même pire, malgré un jour de repos et une bonne récupération."

Alexander Blockx, qui avait battu Learner Tien en finale à Melbourne, a toutefois tenu à essayer, vu le prestige d'une compétition comme Roland-Garros. "Dès les premiers échanges, j'ai senti que ce serait compliqué", a-t-il poursuivi. "Quand je poussais sur ma jambe droite, je ressentais une douleur et j'étais vraiment gêné dans mes déplacements. Le kiné est venu après le premier set, mais cela n'a rien changé. C'est vraiment dommage, car comme je l'ai dit, je trouvais que je jouais bien. Cela faisait plaisir. J'avais l'impression que je pouvais gagner, mais à condition d'avoir les jambes."