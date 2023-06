Wickmayer poursuit sa remontée : "Très excitée de me retrouver dans une nouvelle finale"

"Je suis très satisfaite de la manière dont j'ai géré cette rencontre", a-t-elle confié à Belga après sa qualification. "Elle m'avait battue fin de l'année passée lors de notre dernière confrontation et je savais que je devais jouer de manière agressive et lâcher mes coups pour l'empêcher de développer son jeu. Et j'ai été très solide. Je n'ai pas commis beaucoup de fautes directes. Je me sens très à l'aise sur le gazon et je prends beaucoup de plaisir à jouer de tels matchs. J'ai déjà accompli un beau parcours depuis que je suis revenue à la compétition en février de l'année dernière après avoir donné naissance à une fille."

Il s'agit en effet déjà de la quatrième finale de Yanina Wickmayer dans un tournoi ITF cette année, et de sa deuxième dans une épreuve W100 après sa victoire à Trnava, le mois dernier. Pour le titre, l'ancienne n°12 à la WTA se mesurera ce dimanche à une autre Britannique, Katie Swan (WTA 162), qui a battu 6-1, 6-0 sa compatriote Yuriko Lily Miyazaki (WTA 209).