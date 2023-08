Wickmayer, qui a battu la 38e mondiale : "J'étais fatiguée, il fallait s'accrocher"

"Je suis très heureuse de cette victoire, et surtout de la manière dont je suis parvenue à revenir", a-t-elle confié à Belga. "Ce n'était pas facile d'enchaîner. Je me suis assez vite sentie fatiguée. Je n'étais pas assez agressive et je commettais un peu trop de fautes, ce qui fait qu'elle a pu s'échapper. Je sentais toutefois que je n'étais pas si loin de pouvoir renverser la situation, car j'avais eu quelques occasions, que je n'avais pas saisies. Il fallait s'accrocher, ne pas lâcher et continuer pour obtenir d'autres opportunités. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai été super agressive, sans donner de points."

Au deuxième tour, jeudi, Yanina Wickmayer rencontrera l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 99), 28 ans, victorieuse pour sa part de de la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 103) 6-2, 6-4. La N.2 belge Wickmayer mène 2-0 dans ses duels contre la native d'Hambourg, qu'elle avait battue en 2017 aux tournois ITF de Trnava et Poitiers.