Wimbledon: Alcaraz donne rendez-vous à Medvedev, Jabeur à Sabalenka

"J'étais très nerveux au début, de jouer un quart à Wimbledon et en plus contre Rune... Mais quand on entre sur le court, il n'y a plus d'ami. Il faut être concentré sur soi et je pense y être très bien parvenu", a déclaré l'Espagnol de 20 ans qui n'avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon.

Il devient ainsi le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales du Majeur londonien depuis Novak Djokovic en 2007 (20 ans également mais quelques jours de moins que lui: le Serbe est né le 22 mai et Alcaraz le 5 mai).

"Je joue à un très bon niveau. Je ne m'attendais pas à jouer aussi bien sur cette surface. C'est fou !", a savouré le vainqueur du dernier US Open.