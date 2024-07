Wimbledon: Monfils, Humbert et Cazaux au mental

Un total de vingt Bleus étaient engagés dans le tableau principal (14 hommes et 6 femmes): six sur douze sont passés lundi.

. Ça passe (6): Gracheva, Burel, Monfils, Müller, Humbert, Cazaux

Gaël Monfils (33e mondial) a mis près de trois heures pour écarter Adrian Mannarino (24e) 6-4, 3-6, 7-5, 6-4.

Au prochain tour, le Parisien de 37 ans qui n'avait plus joué à Wimbledon depuis son élimination au deuxième tour en 2021, affrontera le doyen du tournoi, le Suisse Stan Wawrinka (95e), 39 ans.

Mannarino a sauvé quatre balles de match sur son service à 5-3 avant que Monfils ne serve pour le gain du match à 5-4 et ne s'impose dans la confusion: sa première balle de service, que Mannarino a renvoyée du cadre dans le filet, a été annoncée faute, mais l'arbitre de chaise a corrigé l'annonce et donné le match à Monfils. Mannarino a alors demandé le challenge vidéo qui a confirmé que la balle de service était bien sur la ligne et que Monfils avait gagné la rencontre.