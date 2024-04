WTA: Danielle Collins enchaîne à Charleston

Dimanche, il ne lui a fallu que 77 minutes pour s'imposer, écoeurant sa rivale sur ses jeux de service (l'Américaine a remporté quelque 95% des points sur sa première balle de service et a écarté les deux balles de break que Kasatkina s'est procurées).

Mais l'Américaine, qui a expliqué avoir souffert d'endométriose et de polyarthrite rhumatoïde, a décidé que 2024 serait sa dernière saison.

Depuis le début de la saison, Collins compte 22 victoires (pour 7 défaites), faisant aussi bien que la Polonaise Iga Swiatek (N.1 mondiale) et la Kazakhe Elena Rybakina (N.4).

"J'ai la chance de pouvoir avoir l'occasion de vivre mon rêve, je suis si reconnaissante", a-t-elle dit après sa victoire.

Kasatkina, qui avait remporté le tournoi de Charleston en 2017, a adopté le ton de la plaisanterie. "J'allais que tu allais me manquer (après sa retraite, NDLR), mais après ce match, je n'en suis plus sûre", a-t-elle dit.

"Tu vas me manquer parce que tu as un tel caractère, parce que ta personnalité est formidable", a-t-elle poursuivi sur un ton plus sérieux. "Profite de ces moments, tu joues d'une manière incroyable."