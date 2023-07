Zizou Bergs éliminé en quarts de finale du double

Zizou Bergs et son partenaire autrichien Jurij Rodionov ont été éliminés en quarts de finale du double du tournoi de tennis ATP 250 de Gstaad, épreuve sur terre battue dotée de 562.815 euros, jeudi, en Suisse. Le duo belgo-autrichien s'est incliné 6-4, 6-7 (7/9), 11/9 contre les Tchèques Roman Jebay et Petr Nouza. La rencontre a duré 1 heure et 44 minutes.