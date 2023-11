Zizou Bergs en demi-finales en double au Canada

Zizou Bergs et Gabriel Diallo ont pris la mesure en quarts de finale de la quatrième paire tête de série formée par le Britannique Scott Duncan et le Canadien Kelsey Stevenson 7-6 (7/4), 6-7 (9/11) et 10/5 au super jeu décisif. La partie a duré presque deux heures (1h47).

En demi-finale, le duo jouera contre les Canadiens Juan Carlos Aguilar et Justin Boulais, bénéficiaires d'une invitation.