Zizou Bergs rejoint les demi-finales du double en Suisse

Associé au Néerlandais David Pel, Zizou Bergs s'est imposé face aux Polonais Karol Drzewiecki et Szymon Walkow au terme de deux jeux décisifs 7-6 (7/4) et 7-6 (7/5). La partie a duré 1 heure et 39 minutes.

Zizou Bergs et David Pel rencontreront en demi-finales soit la 2e tête de série composée du Monégasque Romain Arneodo (ATP 95) et de l'Autrichien Sam Weissborn (ATP 103) soit la paire invitée formée par le Letton Mikelis Libietis (ATP 324) et le Suisse Luca Margaroli (ATP 214).

Zizou Bergs (ATP 139) avait été éliminé dès le premier tour du simple par le Français Antoine Escoffier (ATP 197) en deux manches: 6-2, 6-4.

Il ne reste plus qu'un Belge en lice dans le tableau du simple dans le Tessin: Gauthier Onclin (ATP 228). Le Liégeois, 21 ans, jouera jeudi soir pour une place en quarts de finale contre Dominic Stricker (ATP 126). Le Suisse de 20 ans, tête de série N.2, a éliminé Raphael Collignon (ATP 238) au premier tour 6-4, 2-6 et 6-2.