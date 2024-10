Zizou Bergs sorti sèchement en quarts de finale par Marcos Giron

Zizou Bergs ne jouera pas sa première demi-finale sur le circuit ATP au European Open de tennis. Le 69e mondial s'est incliné vendredi en quarts de finale du tournoi ATP 250 d'Anvers, face à l'Américain Marcos Giron (ATP 47), 6-2, 6-2. La partie s'est achevée après une heure et quart à la Lotto Arena.

Galvanisé par les encouragements venus des tribunes remplies en son honneur, le Limbourgeois a semblé libéré lorsqu'il a exulté après avoir empoché le premier jeu du deuxième set. Son adversaire ne fléchissait pas, toutefois, et il lui fallait conquérir chaque point.

La rencontre a difficilement débuté pour le chouchou du public anversois, tandis que Giron était quasiment irréprochable. L'Américain a très rapidement pris deux breaks d'avance et Bergs devait déjà se reconcentrer pour la deuxième manche.

Le break est finalement arrivé, et Zizou Bergs devait à nouveau chasser le score. Le feu n'a plus pris, Giron a une nouvelle fois volé l'engagement adverse et il s'est envolé vers un succès net, au bout d'une performance sans bavure.

En demi-finale, Marcos Giron rencontrera le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 33/N.5), qui a sorti le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 11/N.2) en deux manches, 6-4, 6-4.

L'autre rencontre du dernier carré opposera l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 60) au Français Hugo Gaston (ATP 77), lesquels ont respectivement éliminé les têtes de série N.3 et N.1, le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21) et l'Australien Alex De Minaur (ATP 9).

S'il ne jouera pas encore sa première demi-finale sur le circuit ATP, Zizou Bergs devra se consoler lundi prochain, lorsqu'il atteindra le meilleur classement de sa carrière à l'ATP. Le natif de Lommel devrait grimper à la 65e place, alors qu'il n'a intégré le top 100 qu'en juin dernier.