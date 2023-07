Zizou Bergs "très excité" d'être en quarts d'un tournoi ATP pour la première fois

"Je crois que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai su maintenir mon niveau dans cette fin de match très intense, tandis que lui a probablement un peu baissé de rythme", a commenté Zizou Bergs. "C'est ce qui m'a permis de pouvoir bien gérer ce dernier tie-break. En fin de compte, ce genre de match se joue sur des petits détails et je suis content d'avoir pu me montrer le plus solide".

"C'est un moment un peu particulier évidemment . C'est une belle étape de franchie. Et je dirais enfin ! Les tournois de l'ATP sont ceux où je veux figurer dans le tableau final et où je veux briller. Je suis très heureux d'y être parvenu ici à Gstaad, dans un endroit que j'apprécie, mais si cela s'était produit ailleurs, cela aurait été chouette aussi. Je suis très excité de pouvoir disputer un quart de finale. Je vais garder la même routine et j'espère que je réussirai à produire les mêmes efforts et le même tennis pour gagner ce match".