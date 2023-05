Thierry Neuville à l'assaut du Portugal, un rallye qu'il connaît très bien

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) occupent la cinquième place du championnat du monde des rallyes après quatre épreuves, à 11 points des leaders Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1), qui sera absent au Portugal, et Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1). Cela procurera au duo belge une excellente position de départ vendredi.

Ogier absent, Evans s'élancera en premier et balaiera le terrain pour les pilotes qui suivront. Neuvième sera le quatrième à partir et trouvera des routes déjà considérablement dégagées. Et ce, sur un rallye qui lui a souri par le passé, avec une victoire en 2018 et une deuxième place en 2019.

"C'est plus facile de se préparer pour un rallye où, grâce à des années d'expérience, tu sais ce qui t'attend", a indiqué le Saint-Vithois. "Nous avons déjà eu des conditions sèches et très chaudes, mais aussi du froid et de la pluie. Souvent, tu as parcouru la plupart des spéciales dans les deux sens, et a plusieurs reprises. Mais même les rallyes que nous connaissons bien comportent de nouveaux éléments, ce qui nécessite beaucoup de préparation et de travail avant l'événement. Nous devons savoir à quoi nous attendre et où nous allons précisément."