Beobank augmente les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne

Le taux des comptes d'épargne "Step Up" et "Save Plus" passeront à 0,40%, contre 0,25% actuellement. Les comptes d'épargne réglementés "Jeunes" et "Fidelity plus", quant à eux, offriront une prime de fidélité de 0,75%, contre 0,25% actuellement.

Depuis plusieurs semaines, les rehaussements des taux d'intérêt sur l'épargne bourgeonnent dans le paysage bancaire belge.