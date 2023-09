BNP Paribas Fortis rend gratuits les virements internationaux vers le Maroc

"De nombreuses personnes dans notre pays souhaitent offrir un soutien financier au Maroc, y compris directement à leur famille ou à leurs amis", a déclaré la banque.

Normalement, les virements internationaux sont soumis à des frais de transaction de 1,21% du montant transféré, avec un minimum de 8,47 euros et un maximum de 121 euros. Cette commission est désormais temporairement supprimée, et cela également sur les filiales Hello Bank ! et Fintro.