"Certains produits restent moins chers en Belgique", note Testachats face à l'inflation

Les produits premiers prix et les produits frais restent moins chers en Belgique que dans les pays frontaliers, note Testachats, après une comparaison des prix de 162 produits en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Face à la montée des prix, qui a atteint les 20% au mois d'avril, certains Belges ont en effet pris l'habitude de faire leurs courses à l'étranger.

La Belgique n'est cependant pas perdante à tous les niveaux. Les produits belges de premiers prix sont notamment 7% moins chers qu'en France, tout comme les produits des marques des distributeurs, les fruits et les légumes (-16%), le poisson (-11%) et la viande (-8%).

Pour les personnes qui vivent à proximité de la France, il est possible d'économiser 9% sur son panier hebdomadaire en faisant ses courses de l'autre côté de la frontière, a calculé l'organisation de consommateurs. Une différence de 34% avec les prix belges existe par exemple pour les produits céréaliers ou laitiers, de 13% pour les boissons non-alcoolisées, et de 64% pour une bouteille d'Evian d'1,5 litre, illustre-t-elle.

Par ailleurs, les marques internationales coûtent en général plus cher en Belgique que dans les autres pays, à l'exception des Pays-Bas. Les produits d'entretien et d'hygiène de marque internationale sont quant à eux les moins chers en Allemagne, tandis qu'il est le plus avantageux d'acheter de la bière et des boissons alcoolisées au Luxembourg.

Testachats conclut en recommandant de se tourner vers les marques des distributeurs, en moyenne 51% moins chères que les marques internationales, pour une qualité équivalente. L'association de consommateurs conseille également de comparer les supermarchés entre eux et de toujours vérifier les prix à l'unité, pour éviter les fausses promotions.