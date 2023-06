Colruyt partenaire d'une alliance européenne spécialisée dans les marques de distributeur

Les consommateurs achètent de plus en plus de produits des marques propres Boni Selection et Everyday dans les différentes enseignes de Colruyt (Colruyt Meilleurs Prix, Okay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group et Solucious), constate le groupe. Un phénomène encore renforcé par les conséquences de l'inflation depuis plus d'un an. Ce type de produits représente d'ailleurs aujourd'hui la moitié du volume vendu dans les magasins Colruyt. Mai 2023 a constitué un record en la matière, d'après l'entreprise.

"Le mécanisme du 'trading down', selon lequel les clients choisissent une option moins chère d'un produit en se tournant vers les marques maison, est très clairement en plein essor. Nous souhaitons donc renforcer notre position dans l'achat de ces produits de marque propre", justifie Colruyt. Le groupe constate également une internationalisation du marché des marques de distributeur, combinée à une vague de concentration du côté de l'offre. "Il est donc d'autant plus nécessaire de mieux s'organiser à l'échelle internationale", souligne-t-il, notamment pour améliorer les conditions d'achat.