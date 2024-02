Colruyt rappele des cookies de la marque Boni et Merba

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Les produits concernés ont depuis été retirés des rayons.

Par ailleurs, Okay, groupe Colruyt, rappelle des Double Chocolate Cookies (200 g) de la marque Merba. La possible présence de petits morceaux de métal a été constatée dans quelques emballages des Double Chocolate Cookies (200 g) de la marque Merba portant la date de durabilité minimale au 7/12/2024.

Okay a retiré le produit en collaboration avec l'Afsca et demande aux consommateurs de ne pas consommer ces produits et de les ramener en magasin.