Comment se porte vraiment l'économie belge? Voici où se place la Belgique par rapport à nos voisins

À quelques jours des élections. Comment se porte l'économie de la Belgique ? Si on se penche sur les indicateurs européens, on voit en réalité que le Danemark est le champion toute catégorie, tandis que notre pays se classe loin derrière à la dixième place. C'est une information du journal L'Echo.

C'est l'une des rengaines de Bart De Wever dans cette campagne électorale. Selon lui, la Belgique est devenue l'un des pires élèves de l'économie européenne. Un discours qu'il martelait la semaine dernière face à Paul Magnette. "Il va falloir dire aux inactifs, allez travailler si vous le pouvez. Notre taux d'emploi devait dépasser les 80% comme dans les pays scandinaves. Et grâce à cela, nous pourrons avoir un État-providence. Mais vous ne pouvez pas travailler comme dans le sud de l'Italie et tout exiger. Ou alors c'est le Nord qui continue toujours à payer", disait-il.

Une course sur différents indicateurs, par exemple le taux d'emploi. En Belgique, environ 67% des 15-64 ans ont un travail. En prenant un peu de hauteur, on remarque que c'est mieux qu'en Espagne, mais moins bien qu'aux Pays-Bas, en Suède et en Allemagne. "Il y a la pression fiscale sur le travail qui est moins importante que chez nous. Chez eux également, la différence entre travail et non-travail est plus importante, alors que chez nous elle est faible, ce qui n'est pas incitatif au travail. Et par ailleurs, on peut mentionner aussi le travail à temps partiel, beaucoup plus développé dans ces pays-là que chez nous", analyse Jean-Paul Bombaerts

Autre critique récurrente, la pression fiscale sur le travail. En Belgique, près de 53% du salaire d'un travailleur célibataire moyen part aux impôts. Dans cette course, personne ne fait moins bien que nous. L'Allemagne est déjà loin devant. Les leaders, ce sont l'Irlande et les Pays-Bas. Le Danemark est troisième. "Les pays qui font mieux que nous ont une fiscalité qui est dosée différemment, avec davantage l'accent sur les revenus du patrimoine, les revenus du capital ou les taxes environnementales", complète le journaliste.

Notre pays est quand même en tête d'une épreuve : chez nous, la richesse est mieux répartie que chez nos voisins. Pour calculer les inégalités, on regarde le coefficient de Gini. Plus il est proche de zéro, plus la société est égalitaire. En Belgique, nous sommes à 24. Les deuxièmes, ce sont les Pays-Bas. Loin derrière, les derniers, c'est l'Italie, l'Espagne et la Grèce.