"Confiance en l'avenir": toutes les entreprises ne vont pas mal, cette société belge a retrouvé des résultats proches de la période pré-Covid

Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Brussels Airlines. La compagnie aérienne affiche de bons résultats pour l'année 2024 avec un chiffre d'affaires d'un milliard et demi d'euros.

Pourtant, elle compte 20% de passagers en moins, 12 avions de moins et des coûts moins importants qu'en 2019. Cela démontre une gestion efficace.

Stabilité est le maître-mot pour Brussels Airlines. Cela fait déjà deux années consécutives que la compagnie aérienne affiche des résultats record. Elle est parvenue à avoir un chiffre d'affaires plus ou moins similaire à celui de 2019, donc avant la période Covid.

Résultat, ce qu'elle gagne une fois qu'elle a payé les frais d'exploitation, comme les salaires ou encore le prix du carburant, est estimé à 59 millions d'euros avant impôt. Elle a donc un profit estimé à 3,8%, ce qui correspond plus ou moins à 7 euros par passager. En 2019, le profit était déficitaire.

La compagnie a pour objectif d'atteindre un profit de 8%. C'est, selon Brussels Airlines, un chiffre indispensable pour être solide et investir durablement dans l'avenir.

"Je dirais qu'on est en train de se stabiliser. On n'est pas encore tout à fait stable, parce qu'il y a des défis qui impactent l'industrie. Il y avait la pénurie du carburant. Nous avons eu aussi beaucoup de frais et de charges, comme les frais d'aviation, qui étaient des coûts importants pour nous. Mais il y a aussi ce qu'il se passe dans le monde, avec le conflit actuel en République démocratique du Congo, par exemple. C'est quelque chose qui nous impacte. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes sauvés. Nous devons surveiller la situation, mais nous avons plus de confiance en l'avenir", commente Nina Öwerdieck, la directrice financière, à notre micro.