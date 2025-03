Faillite de CASA: les trois curateurs désignés par le tribunal sont connus

Le tribunal de l'entreprise d'Anvers, section Turnhout, a prononcé jeudi la faillite de CASA Logistics et CASA International. Trois curateurs ont également été désignés après la demande de mise en faillite déposée mercredi par l'enseigne de décoration d'intérieur.

Les curateurs désignés sont Geert Naulaerts, Paul Van Rompaey et Niels Feytons. Deux juges-commissaires ont également été nommés pour superviser leur travail. Étant donné que CASA cherchait depuis un certain temps un repreneur ou un investisseur sans succès, les chances pour les curateurs d'en trouver un semblent limitées. Leur principale mission sera de statuer sur le sort des dettes, des magasins et du personnel.