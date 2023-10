Coup d'envoi de la Semaine du commerce équitable

Mercredi marque le départ de la Semaine du commerce équitable. Durant 10 jours, particuliers, communes, écoles, entreprises et autres associations seront mobilisés pour promouvoir un système de production respectueux des droits des travailleurs et de l'environnement.

Bruxelles accueillera notamment du 10 au 15 octobre le festival Alimenterre, qui proposera des documentaires sur le thème des "désordres agricoles et alimentaires dans le monde". D'autres projections, des ateliers, des spectacles et des animations égayeront également la capitale.

Plus de 130 activités seront organisées jusqu'au 14 octobre à travers toute la Belgique, à l'initiative du Trade for Development Centre de l'agence belge de développement Enabel.

La province de liège proposera, entre autres, un marché équitable, un "escape game des alternatives alimentaires" ou encore des chasses aux trésors relevées de dégustation de produits équitables.

En région namuroise, un buffet local et équitable, une dégustation d'un menu équitable et un escape game sont au programme alors que le Brabant wallon invitera les curieux à une balade gourmande tandis que les écoles pourront prendre part à un atelier textile.

Côté flamand, la province d'Anvers sera le théâtre d'un défilé de mode équitable et d'un marché. L'Afrika Filmfestival et des ateliers de "Fair Fashion" seront organisés en Brabant flamand tandis que des balades gourmandes et autres activités autour de la mode auront lieu en Flandre occidentale et orientale.