Crelan et Axa Banque procèdent à leur tour à une hausse des taux des comptes d'épargne

Le compte d'épargne ordinaire des deux banques offrira en effet un taux de base de 0,45% (+0,10 point de pourcentage) et une prime de fidélité de 0,45% (+0,30 point de pourcentage) à partir de la semaine prochaine. Pour certains autres comptes (en ligne), le taux de cette prime atteindra même 0,55%.

Les livrets d'épargne les plus rémunérateurs sont le Horizon Plus chez Crelan et le compte Fidelity plus chez Axa Banque. Leur taux d'intérêt atteint 1,25%, correspondant à 0,20% de taux de base et 1,05% de prime de fidélité. Un plafond de 250.000 euros s'applique cependant à ces livrets.