Deliveroo s'étend en Belgique avec un service de livraison distinct

La plateforme britannique de livraison de repas Deliveroo a annoncé mercredi son expansion prochaine dans seize villes en Flandre et six localités en Wallonie. Le service s'étendra par ailleurs sur une large partie du territoire belge grâce à son service Marketplace+ (M+), permettant aux restaurateurs de livrer avec leur propre service de livraison des repas commandés via Deliveroo.