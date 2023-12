Des soldes d'hiver dans un climat difficile pour les commerçants

Les soldes d'hiver 2024 débuteront le mercredi 3 janvier et se termineront le mercredi 31 janvier. La période représente une bouffée d'oxygène pour les commerçants, bien qu'elle se déroule dans un climat morose cette année, analyse l'Union des classes moyennes (UCM) jeudi.

Selon une étude de l'UCM, qui a interrogé environ 450 commerçants wallons et bruxellois, près d'un vendeur sur deux (46,7%) détient des stocks anormalement hauts pour cette période et 42% indiquent d'ailleurs utiliser d'autres leviers pour écouler leurs stocks (promotions et offres conjointes) pendant le mois qui précède le début des soldes, appelé période d'attente.

Quelque 35% des commerçants anticipent également des ventes moins importantes, contre 48,7% l'année dernière. Les commerces proposeront pourtant des réductions à partir de 30% pour convaincre les consommateurs.