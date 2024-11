Fabien Pinckaers, fondateur d'Odoo et plus jeune milliardaire belge, offre 10.000€ de prime d'entrée pour certains profils: "On en manque vraiment"

Fabien Pinckaers était l'invité du RTL info Signatures. Le plus jeune milliardaire de Belgique est le fondateur de l'entreprise Oodo. L’entreprise wallonne valorisée à 5 milliards d’euros propose une prime d’entrée de 10.000 € pour attirer de nouveaux développeurs et accompagner sa croissance.

L'entreprise Odoo n'aurait cependant pas pu être ce qu'elle est aujourd'hui sans ses développeurs. Fabien Pinckaers en a toujours besoin et offre, d'ailleurs, une prime de 10.000 € d'entrée aux développeurs qui commencent chez Odoo. Est-ce un métier qui manque tellement en Wallonie? "Ah oui, on en manque vraiment", confirme-t-il dans le RTL info Signatures. "Nous, on en recrute plusieurs centaines. Si vous regardez l'UCLouvain, qui est la grande université près de chez nous, ils en sortent 80 développeurs par an. Ce n'est rien du tout. Alors que rien que nous, on en engage plusieurs centaines. Et on n'est pas les seuls, il y a énormément d'entreprises qui recrutent, Donc, il y a un vrai problème d'offre et de demande", estime-t-il.

Fabien Pinckaers a fondé Odoo à seulement 23 ans. Aujourd'hui, l'entreprise a bien grandi, si bien qu'elle est maintenant valorisée à 5 milliards d'euros et emploie 2.800 personnes à travers le monde. Cette perle wallonne est un logiciel destiné à faciliter la gestion d’entreprise concernant la comptabilité, la vente, la gestion des clients et des stocks.

Un système scolaire à repenser

Alors, comment créer plus de vocations chez nous ? Fabian Pinckaers a vécu un an en Inde avec sa famille et a découvert un tout autre système scolaire. "Mes enfants avaient des cours d'informatique, de développement en Python (un langage de programmation, ndlr) à l'école. Ils étaient assez jeunes, 10 ans et 12 ans. Ils avaient aussi des cours d'entrepreneuriat, ils avaient des cours de leadership, donc apprendre à bien parler en public, définir des objectifs, et des cours d'économie mais sans les formules. Juste: 'si j'augmente le prix, qu'est-ce qu'il se passe, etc'. Donc c'est vraiment une découverte de l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge".

L'entrepreneur voudrait voir ce type de cours chez nous. "Nous, on fait des maths, du français, des sciences, et puis quand il s'agit de passer à l'université et de choisir ce qu'on fait, on va choisir parmi ce qu'on connaît. Donc je sais 'si j'aime les maths, je sais si j'aime les sciences, je sais si j'aime le français'. L'informatique je ne connais pas. Et donc personne ne fait ce genre d'études".

"Les développeurs, la plus grosse création de valeur au monde"

Fabien Pinckaers le rappelle: "Sept des plus grandes entreprises du monde ont été créées par des développeurs. Ce n'est pas rien, c'est aujourd'hui la plus grosse création de valeur au monde, c'est les développeurs".