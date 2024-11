Fabien Pinckaers, fondateur d'Odoo, décrit sa vie de milliardaire: "Sur mon compte en banque, je n'ai pas grand-chose"

A-t-il une voiture de luxe ? Même pas. "C'est une BMW série 1, qui a 14 ans, je crois. Elle pouvait plus rentrer à Bruxelles en janvier. Mais maintenant, ils ont repoussé", rigole-t-il.

Son rapport à l'argent, lui non plus, n'a pas spécialement changé. "Ma vie, oui, parce que mon métier est différent. Quand on est tout seul, c'est un métier. Quand on a 5 employés, c'est un autre métier. Quand on a 5 000, c'est encore un autre. Mais c'est mon métier qui a changé. Moi, je n'ai pas beaucoup changé", affirme-t-il.

Fondée en 2002, Odoo se targue aujourd'hui de compter 13 millions d'utilisateurs et d'en acquérir 7.000 nouveaux chaque mois. Avec une croissance annuelle constante de 40%, la licorne table sur un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros d'ici 2027. Alors qu'elle compte une quinzaine de filiales, Odoo prévoit "d'en ouvrir cinq nouvelles au cours des trois prochaines années en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique", selon Sébastien Bruyr, directeur commercial.