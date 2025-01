"Ils s'enrichissent trois fois plus vite": la fortune des milliardaires belges continuent d'augmenter

Selon un rapport d’Oxfam, la Belgique compte désormais dix milliardaires, six de plus qu’en 2023. Leur fortune est jugée "en grande partie non méritée", 79 % provenant d’héritages et 3 % de monopoles. Ces données s’appuient sur les chiffres du magazine Forbes. La richesse des milliardaires en Belgique a augmenté de 19 milliards de dollars l'an dernier, soit 53 millions par jour, rapporte Oxfam.

Les inégalités en Belgique sont frappantes : les 1 % les plus riches détiennent 24 % de la richesse nationale, soit davantage que les 70 % les moins riches réunis. Cette concentration de richesse alimente les revendications pour une réforme fiscale. "Le gouvernement pourrait enfin mettre fin à cette machine à perpétuer les inégalités et travailler à une réforme fiscale indispensable où les épaules les plus larges contribueraient équitablement", a déclaré Eva Smets, directrice d’Oxfam Belgique.