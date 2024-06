La Banque nationale de Belgique présente son ambitieux projet de rénovation

La Banque nationale de Belgique (BNB) a présenté lundi le projet de rénovation de son siège d'ici 2030. Cet espace de travail, moderne et durable, réunira tout son personnel dans un même bâtiment à Bruxelles.

"Actuellement, les opérations de la Banque sont dispersées dans plusieurs bâtiments au cœur de Bruxelles, qui ne répondent plus aux normes opérationnelles et énergétiques souhaitées", explique la Banque nationale. Le regroupement du personnel dans un seul bâtiment, NBB1, devrait être achevé vers 2030.

"Une nouvelle vision est nécessaire pour transformer cette structure", ajoute-t-elle. Dans cette optique, KAAN Architecten et Low Architecten (consortium Statuur) ont été désignés pour concevoir le projet à la suite d'un appel d'offres public.

L'îlot NBB1 sur le boulevard de Berlaimont se compose actuellement d'un ensemble de bâtiments historiques construits sur plusieurs décennies, des années 1860 aux années 1960. "Avec ses ailes inégales et ses cours intérieures, le complexe existant est considéré comme opérationnellement inefficace, mais ses composants historiques frappants possèdent une valeur patrimoniale et identitaire significative qui exclut la démolition", estime la BNB.

Les principaux objectifs du projet sont d'améliorer les performances énergétiques et d'optimiser l'utilisation de l'espace. En mettant en œuvre des solutions innovantes et durables, telles que des systèmes d'éclairage, de ventilation et de chauffage intelligents avancés, la Banque vise à réaliser des économies d'énergie substantielles.