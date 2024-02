La proposition de Pierre-Yves Dermagne sur les comptes d'épargne, une promesse de campagne? L'analyse de Martin Buxant

Pour aller plus loin, notre analyste Martin Buxant était sur le plateau du RTL info 13h. Cette proposition ne ressemble-t-elle pas à une promesse de campagne? "Je dirais qu’à la chasse aux banques, aux banquiers et à tout ce qui est capital, le socialiste Pierre-Yves Dermagne est un sacré fusil", répond notre journaliste.

Depuis sa position de ministre de l'Économie, c’est lui qui pilote et reçoit les différents rapports - notamment le dernier en date émanant de l’autorité belge de la concurrence - des rapports qui pointent les défauts des banques. "On est en campagne électorale, on vote dans moins de 4 mois, alors que fait-il le socialiste Dermagne ? C'est simple, il utilise ses rapports comme autant de cartouches dans son chargeur pour prendre de l’avance sur ses adversaires politiques de gauche, le PTB et Ecolo", analyse Martin Buxant.

C’est rusé, poursuit-il, mais il y a un risque pour les socialistes de prendre de tels engagements : "En juin, avant les élections, on viendra vérifier si les choses ont réellement changé. Gare au boomerang, pour Pierres-Yves Dermagne."

Qu'en pensent les banques?