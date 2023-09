L'assureur Corona Direct intégré à Belfius Assurances

Belfius Insurance a annoncé mercredi l'intégration en son sein de sa filiale d'assurance directe Corona Direct, connue pour proposer des assurances auto "au kilomètre". La marque Corona Direct disparaît dès lors au profit de "Belfius Direct Assurances" et l'offre d'assurance au kilomètre est désormais intégrée à l'app Belfius.

Ce faisant, Belfius espère accélérer l'adoption par les Belges du canal direct en matière d'assurances, c'est-à-dire sans intermédiaires. En effet, Belfius Insurance estime que moins de 20% des assurances non-vie en Belgique sont actuellement vendues via le canal direct alors que cette proportion est bien plus importante aux Pays-Bas (30%) et, surtout, en Grande-Bretagne (62%).

Belfius Insurance croit en outre d'autant plus dans le principe de l'assurance auto au kilomètre que depuis la pandémie de Covid-19, une diminution du nombre de kilomètres parcourus est observée. L'assureur estime qu'en Belgique, environ deux conducteurs sur trois roulent moins de 15.000 kilomètres par an avec leur voiture.