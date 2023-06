Le BEL 20 reste à la traine de ses voisins européens partagés

Après s'être rapproché des 3.500 points jeudi à l'ouverture, l'indice BEL 20 repartait à la baisse et effaçait une bonne part de son timide regain de la veille en cédant jusqu'à 0,26% avant de ramener ce recul à 0,16% en s'inscrivant à 3.487 points vers onze heures avec 13 de ses éléments en baisse, WDP (24,94) et Proximus (6,76) en tête avec des reculs de 1,6 et 1%.

arGEN-X (350,70) et D'Ieteren (160,00) étaient momentanément inchangées alors que AB InBev (50,89) reculait de 0,9% en compagnie de UCB (79,30) et Galapagos (36,88) qui cédaient 0,5%, Solvay (100,55) remontant de 0,2%, KBC (62,46) et Ageas (36,89) de 0,8 et 0,1%.

Aperam (30,12) récupérait 0,9%, Elia (115,10) et Melexis (86,79) s'appréciant de même de 0,9% chacune.