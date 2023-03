Le BEL 20 se distingue en regagnant plus de 2%

Alors que Wall Street progressait mercredi à l'ouverture, le BEL 20 et ses voisins européens poursuivaient leur redressement, l'indice bruxellois se distinguant par un bond de 2,12% à 3.744,81 points avec tous ses éléments dans le vert, Galapagos (34,49) et KBC (63,56) en tête avec des regains de 3,26 et 3,25% devant UCB (82,92), en hausse de 3,19%.

Solvay (103,25) et arGEN-X (344,70) progressaient de 0,34 et 2,13% tandis qu'AB InBev (60,12) et Ageas (39,55) gagnaient 2,84 et 1,51%.

Elia (121,10) et Melexis (102,60) valaient 1,76 et 2,19% de plus que mardi, Aperam (33,39) et Umicore (30,08) remontant de 1,40 et 0,67% tandis que D'Ieteren (175,90) et Sofina (196,60) gagnaient 1,56 et 1,97%.