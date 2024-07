Le consortium d'entreprises TM Brugfabriek rénovera 49 ponts en Flandre

Le consortium d'entreprises TM Brugfabriek, qui réunit Jan De Nul, Willemen et Artes, a signé un accord avec le gouvernement flamand pour le remplacement de 49 ponts en Flandre, annoncent vendredi les parties impliquées.

De nombreux ponts en Flandre remontent à la période 1960-1970 et sont aujourd'hui en mauvais état ou obsolètes. La majorité de ces édifices aura besoin d'une révision structurelle complète dans les années à venir en raison des retards d'entretien, de la forte augmentation du trafic et des nouvelles exigences en matière de sécurité et de technologie.

Afin de pallier ce problème, le gouvernement flamand a décidé de mettre en place le programme "Overbruggen", qui vise à rénover, renouveler ou moderniser les ponts par lots.