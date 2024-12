Le prix des logements devrait augmenter en 2025, selon ING: voici pourquoi

L'année 2025 devrait être marquée par un retour progressif des acheteurs sur le marché immobilier après deux années d'attentisme, prédit lundi ING dans sa dernière étude immobilière. Cette augmentation du nombre de transactions devrait exercer une pression à la hausse sur les prix de l'immobilier résidentiel, selon la banque, qui table sur une augmentation de 3% en 2025.

"La stabilisation des taux hypothécaires, l'indexation des salaires, la réduction des droits d'enregistrement, le manque de biens disponibles et les modifications de la législation créent un environnement dans lequel les prix de l'immobilier devraient à nouveau augmenter plus fortement", explique Alissa Lefevre au média L'Echo, économiste chez ING et auteure de l'étude.