Le prix médian pour une maison augmente par rapport à l'année dernière: voici dans quelles régions elles sont les plus chères

En Wallonie, le prix médian pour des maisons 3 ou 4 façades s'élevait à 180.000 euros et à 295.000 euros pour des maisons de type ouvert (quatre façades). Cela signifie que la moitié des biens de ces catégories ont un prix plus élevé et l'autre moitié un prix inférieur au prix médian.

Le Brabant wallon reste la province la plus chère du sud du pays. Cinq communes brabançonnes - Lasne, Waterloo, Chaumont-Gistoux, Rixensart et Genappe - forment d'ailleurs le Top 5 des entités les plus chères de Wallonie. Les maisons 2 ou trois façades y affichent un prix médian de 317.000 euros tandis que les villas ont un prix médian de 457.000 euros. Les appartements atteignaient un prix de 240.000 euros. La province wallonne la moins chère est le Hainaut.

En Flandre, les maisons 2 ou 3 façades coûtaient, en prix médian, 300.000 euros, et les maisons 4 façades 410.000 euros. Le prix médian des appartements frôlait les 250.000 euros. Le Brabant flamand est la province la plus onéreuse, tant pour les maisons que les appartements, tandis que le Limbourg est la plus abordable. Sans surprise, la région de Bruxelles-Capitale conserve son statut de la région la plus chère pour tous les types de logements. Les maisons 2 ou 3 façades coûtaient, en prix médian, 505.000 euros. Le prix médian des maisons 4 façades était de 850.000 euros. Les appartements affichaient quant à eux 260.000 euros en prix médian.

A Bruxelles, Ixelles truste le sommet du classement avec des prix médians pour les maisons, tous types confondus de 950.000 euros. Molenbeek-Saint-Jean est la commune la moins onéreuse de la capitale.