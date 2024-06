Le secteur du bâtiment intelligent livre ses recommandations à destination des politiques

Le Cluster Smart Building, un réseau d'entreprises actives dans le secteur du bâtiment intelligent, a présenté mercredi un livre blanc à destination des instances politiques et du secteur de la construction. Celui-ci inclut diverses recommandations et bonnes pratiques pour favoriser l'émergence de ces bâtiments plus performants sur le plan énergétique et centrés sur "les besoins des utilisateurs".

Une quinzaine d'entreprises, organisations et acteurs publics, parmi lesquels Embuild, citydev.brussels ou encore Buildwise, se sont rassemblés dans ce Cluster Smart Building afin de discuter de ces recommandations destinées à favoriser l'émergence des bâtiments intelligents en Belgique. Ceux-ci ont pour objectif d'offrir une plus grande efficience et flexibilité énergétique, d'apporter plus de confort aux usagers et de remettre ces utilisateurs "au centre du bâtiment". Selon le groupe de travail, les bâtiments intelligents représentent "une solution pour répondre à la crise énergétique". Ils promettent une réduction des émissions de CO2 jusqu'à 8 à 11%.

Rendre un bâtiment intelligent coûte entre 3 à 4% de l'investissement total d'un bâtiment pour un gain financier de 30% lors de l'exploitation, justifie le Cluster Smart Building.