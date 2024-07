Les activités belges de Louis Delhaize pas affectées par le rachat par Carrefour en France

Le rachat de Cora France et Match France par Carrefour ne concerne pas les activités belges du groupe Louis Delhaize, a-t-il annoncé mardi.

Le 12 juillet 2023, Louis Delhaize avait annoncé la signature d'un accord pour céder Cora France et Match France au groupe Carrefour. L'opération concernait 60 hypermarchés et 115 supermarchés et la centrale d'achat Provera France.

Lundi, l'opération est devenue officielle lorsque Carrefour a annoncé reprendre l'intégralité des magasins, des services et du personnel, soit environ 22.000 personnes.