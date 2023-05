Les armes chimiques déclarées dans le monde "bientôt" totalement détruites

"Plus de 70.000 tonnes des poisons les plus dangereux au monde ont été détruites sous la supervision de l'OIAC", a déclaré devant les journalistes son directeur Fernando Arias, lors de la présentation d'un nouveau laboratoire et centre technique près de La Haye.

Un petit reste d'armes chimiques stocké aux États-Unis sera détruit "d'ici quelques semaines", a-t-il ajouté. Il s'agit d'"environ 127 tonnes d'armes déclarées dans deux installations" situées dans le Colorado et dans le Kentucky, a précisé l'organisme.