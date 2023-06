Les Belges encore nombreux à préférer le contact humain pour souscrire à leurs assurances

Seul un quart des Belges ont déjà déclaré un sinistre ou souscrit à une assurance via la toile, alors qu'ils sont plus de la moitié (53%) à savoir qu'il est possible d'y souscrire en ligne, ressort-il lundi de l'Observatoire CBC consacré aux Belges et à leurs assurances. De même, la majorité des personnes (80%) se sont rendues en agence ou ont appelé leur assureur pour souscrire à leurs dernières assurances.