Les friteries, véritable patrimoine de notre gastronomie, sont-elles de plus en plus nombreuses?

"La meilleure friterie", revient pour une nouvelle saison à partir de ce jeudi soir. Derrière la compétition, il existe aussi une réalité économique. Les Belges sont de plus en plus nombreux à fréquenter les fritkots. Alors qu’ils n’étaient que 45% à s’y rendre une fois par mois en 2013, ils sont désormais 61%.

Tradition à part entière du patrimoine au pays, les friteries occupent une place spéciale dans le coeur (et dans l'estomac) des Belges. Mais y en a-t-il de plus en plus chez nous ?

Le chiffre reste stable : 4642 friteries sur toute la Belgique, selon le président de l'union des frituristes, Bernard Lefèvre.