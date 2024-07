Les marchés britanniques accueillent avec flegme la victoire travailliste

La Bourse de Londres a ouvert vendredi en modeste hausse et la livre sterling était stable, accueillant avec flegme l'écrasante victoire des travaillistes sur les conservateurs aux élections législatives britanniques, qui avait été largement anticipée par le marché.

La Bourse de Londres affichait une hausse de 0,36% à 8.270,61 points peu avant 09h30 (heure belge), une tendance similaire à celle des autres places européennes. La livre sterling, placide, grappillait 0,05% face au dollar et cédait dans le même temps 0,04% par rapport à l'euro.

L'alternance était attendue de pied ferme, selon lui, depuis l'éphémère gouvernement de la conservatrice Liz Truss qui avait mis le feu aux marchés fin 2022 avec un budget marqué par des baisses d'impôts et des dépenses massives et non financées.

En outre, le nouveau Premier ministre Keir Starmer "a tenté de séduire les marchés au cours de sa campagne électorale en positionnant le parti travailliste comme un parti favorable aux entreprises et en s'abstenant d'annoncer des projets d'augmentations d'impôts importantes", abonde Victoria Scholar, chez interactive investor.

De fait, la City of London Corporation, qui représente les intérêts du puissant secteur financier britannique, s'est dite vendredi "prête à aider le gouvernement" pour "stimuler la croissance, créer davantage d'emplois hautement qualifiés et financer les services publics, ou encore lutter contre la crise climatique".