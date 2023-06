Les noms des deux entités issues de la scission de Solvay sont Solvay et Syensqo

Solvay a dévoilé vendredi les noms de ses deux entités qui scinderont d'ici la fin de l'année l'entreprise active dans le secteur de la chimie: Solvay (EssentielCo) et Syensqo (SpecialtyCo). Les deux structures indépendantes seront cotées en bourse après la séparation et sont considérées par le groupe belge comme "leaders dans leurs industries respectives", ont souligné ses dirigeants lors d'une conférence de presse vendredi.

"Solvay bénéficie d'un héritage de 160 ans qui sera transmis aux générations à venir (...). Solvay fournira des solutions essentielles en matière de construction, de santé, de mobilité et de nutrition, qui répondent aux besoins fondamentaux de l'humanité. L'entreprise créera en effet des solutions indispensables à la vie quotidienne des gens tandis que Syensqo sera une entreprise d'explorateurs qui inaugurera des percées pour faire avancer le progrès", a commenté Ilham Kadri, CEO de Solvay.

En 2022, Solvay (EssentialCo) a présenté un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros et un Ebtida sous-jacent (bénéfice avant intérêts, impôts et déductions de valeur) de 1,3 milliard d'euros. Syensqo (SpecialtyCo) a conclu l'exercice sur un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros et un Ebitda sous-jacent de 1,9 milliard d'euros.